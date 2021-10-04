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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر براندز: كنا نرغب في التعاقد مع فان دي بيك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021
تحدث رئيس نادي إيفرتون مارسيل براندز عن إمكانية التعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك، لاعب وسط مانشستر يونايتد، في الميركاتو الشتوي المقبل.
وصرح براندز قائلا: "وضعنا فان دي بيك على قائمتنا في الصيف، وتواصلنا مع مانشستر يونايتد لمعرفة إمكانية التعاقد معه، ثم كان ذلك مستحيلا".
وأضاف: "في نهاية فترة الانتقالات، تلقيت مكالمة من وكيله، بأن اللاعب من الممكن إعارته، ولكن في اللحظة الأخيرة تراجع مانشستر يونايتد".
واختتم: "نحن في أوائل تشرين الأول، لا يزال هناك الكثير الذي يمكن أن يحدث قبل كانون الثاني، مانشستر يونايتد ينافس في أكثر من بطولة، وبالتالي من الصعب القول الآن إننا سنضمه".