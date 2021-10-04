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 انتر ميلانو يعود من اجل الونسو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021

عاد الإسباني ماركوس ألونسو الظهير الإيسر لفريق ​​ الإنكليزي لقائمة التعاقدات المطروحة في نادي إنتر ميلانو الإيطالي في الصيف المقبل.

واشارت التقارير إلى أنه بالرغم من عودة اللاعب إلى المشاركة مع تشيلسي وظهوره بشكل جيد بالموسم الحالي إلا أنه تم ربطه أيضا بالانتقال لنادي إنتر ميلانو.

إنتر يرى ان وصول ألونسو للنادي سيعطي دفعة قوية للفريق في الجانب الإيسر نظرا لما يتمتع به اللاعب من إمكانيات كبيرة.

تشيلسي من ناحيته لا يستبعد بيع اللاعب للاستفادة المالية من بيعه خاصة وأن عقده سوف ينتهي في 2023 ولاتوجد نية لتمديد العقود لتقدمه في العمر.

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