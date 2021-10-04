 بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة: فوز مهم وثمين للامارات على لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021

ضمن منافسات الجولة الاولى من المجموعة الثانية ل​بطولة غرب آسيا لكرة القدم تحت 23 سنة​، تمكن منتخب ​الامارات​ من تحقيق فوزاً مهماً وثميناً في المواجهة التي جمعته امام نظيره ال​لبنان​ي، وكانت المواجهة التي اقيمت على ملعب الامير محمد بن فهد قد انتهت بثلاثية نظيفة لصالحه.



يذكر انه ضمن منافسات المجموعة نفسها، كان المنتخب الفلسطيني قد تعرض للخسارة بهدف نظيف خلال لمواجهة التي جمعته امام نظيره العراقي، وسجل هدف الفوز اللاعب حسن عبد الكريم في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز تصدر المنتخب الاماراتي ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط، بينما خلفه نظيره العراقي بنفس الرصيد، وتواجد كل من المنتخب الفلسطيني ونظيره اللبناني في المركزين الثالث والرابع دون رصيد.