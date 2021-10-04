تحقيق في هتاف «قرد سخيف»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ادعى مدافع فريق نابولي خاليدو كوليبالي أنه تعرض لإساءة عنصرية من جانب جماهير فيورنتينا خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأول بالدوري الإيطالي لكرة القدم. وقال اللاعب السنغالي (30 عاما)، عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه وُصف بأنه «قرد سخيف». وقال كوليبالي «هؤلاء الأشخاص لا علاقة لهم بالرياضة. يجب الكشف عن هوياتهم وإبعادهم عن الاستادات للأبد». وذكر نادي فيورنتينا أن الشرطة تفحص التسجيلات المصورة للتعرف على هوية المسيئين. وحظي كوليبالي بالدعم من أوساط كرة القدم الإيطالية». وتلقى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تقريرا بهذا الشأن، وسيفتح تحقيقا بعد التحدث مع كوليبالي.

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