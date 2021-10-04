صلاح يصطاد أرقاما جديدة في 7 جولات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استمر النجم الدولي المصري محمد صلاح في تدوين اسمه بحروف من ذهب في تاريخ نادي ليفربول الإنجليزي، ولا سيما بعد انطلاقته المذهلة مع الفريق الأحمر في الموسم الحالي على الصعيدين المحلي والقاري.

وعلى الرغم من مرور 7 جولات فقط على الدوري الإنجليزي، إلا أن صلاح اصطاد عددا من الأرقام، كما واصل ممارسة هوايته في هز الشباك للمباراة السابعة على التوالي مع فريقه بمختلف المسابقات، عقب تسجيله هدفا خرافيا خلال تعادل فريقه 2 / 2 مع ضيفه مانشستر سيتي أمس الأول في قمة مباريات المرحلة السابعة للدوري الإنجليزي، كما شهد اللقاء أيضا صناعته للهدف الأول الذي جاء بقدم السنغالي ساديو ماني.

وانطلق صلاح بالكرة من الناحية اليمنى، ليتلاعب برباعي خط دفاع مانشستر سيتي ويراوغ جواو كانسيلو وبرناردو سيلفا وإيمريك لابورت وروبن دياز، قبل أن يتوغل داخل منطقة الجزاء، ويسدد كرة قوية بقدمه اليمنى على يمين الحارس إيديرسون مورايش، وسط فرحة جنونية لجماهير ليفربول التي ملأت مدرجات ملعب (آنفيلد).

وعن هذا الهدف، قال مدرب ليفربول، الألماني يورجن كلوب «أعتقد أنه إذا سجل ليونيل ميسي هذا الهدف أو كريستيانو رونالدو، فإن العالم بأسره سيقول (نعم)، لأنهما من الطراز العالمي».

وأضاف «محمد صلاح أحرز هذا الهدف لأنه نجم من الطراز العالمي. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليا».

ويأتي هذا التألق اللافت للاعب في وقت ازدادت خلاله حدة التكهنات بشأن تمديد تعاقده مع ليفربول، حيث ينتهي عقده في يونيو 2023.

ويطالب صلاح بزيادة راتبه الأسبوعي من 200 ألف جنيه إسترليني إلى 500 ألف جنيه إسترليني، وما زالت المفاوضات جارية بين إدارة ليفربول وممثلي اللاعب للوصول لاتفاق.

صلاح في الموسم الحالي

