ليفانتي يقيل مدربه لوبيز

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وكانت الهزيمة أمام ريال مايوركا 0 / 1 السبت الماضي بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للوبيز الذي يتولى تدريب الفريق منذ مارس 2018.
وذكر ليفانتي أن لوبيز رحل عن منصبه، وذلك مع وجود الفريق في المركز الـ18 في الدوري برصيد 4 نقاط فقط.
ويشار إلى أن لوبيز أصبح أول مدرب يترك منصبه في الدوري الإسباني هذا الموسم.
ولم يعلن ليفانتي، الذي يخوض مباراته المقبلة أمام خيتافي بعد فترة التوقف الدولي، عن مدربه الجديد.
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