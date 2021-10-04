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ليفانتي يقيل مدربه لوبيز

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- بواسطة أيمن الوشواش - أقال نادي ليفانتي الإسباني أمس، باكو لوبيز من منصب المدير الفني للفريق بعد أن أخفق في قيادته لتحقيق أي فوز خلال أول 8 مباريات بالدوري هذا الموسم.

وكانت الهزيمة أمام ريال مايوركا 0 / 1 السبت الماضي بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للوبيز الذي يتولى تدريب الفريق منذ مارس 2018.

وذكر ليفانتي أن لوبيز رحل عن منصبه، وذلك مع وجود الفريق في المركز الـ18 في الدوري برصيد 4 نقاط فقط.

ويشار إلى أن لوبيز أصبح أول مدرب يترك منصبه في هذا الموسم.

ولم يعلن ليفانتي، الذي يخوض مباراته المقبلة أمام خيتافي بعد فترة التوقف الدولي، عن مدربه الجديد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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