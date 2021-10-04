«فورمولا »1 تزيد السباقات القصيرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس التنفيذي لسباقات سيارات «فورمولا1» ستيفانو دومينيكالي أمس «إن الموسم المقبل سيشهد ازديادا ملحوظا في السباقات القصيرة»، مؤكدا أن التجربة المبدئية للسباقات القصيرة التي شهدها الموسم الحالي اعتبرت ناجحة.

وقال دومينيكالي لشبكة «سكاي سبورت»، «قلنا في بداية العام إن التجربة (السباقات القصيرة) ستجرى 3 مرات للتأكد من أننا لدينا الخطة المناسبة للمستقبل. يمكنني القول إننا لن نطبق السباقات القصيرة في كل مكان بكل السباقات. نرغب في إقامتها في ثلث السباقات أو شيء كهذا، مع ربطها بطريقة مختلفة لمنح الجوائز والنقاط وربطها بحلبات محددة».

وفي ظل حقيقة أن بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا1» ستشهد 23 سباقا في موسم 2022، فإن السباقات القصيرة ستطبق في 7 أو 8 سباقات.

وأقيمت السباقات القصيرة مرتين خلال الموسم الحالي حتى الآن، وذلك على مضماري سيلفرستون ومونزا، ومن المقرر تطبيق النظام نفسه في سباق فورمولا1 البرازيلي المقرر في وقت لاحق من العام الحالي.