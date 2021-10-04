رغم مصير كومان المجهول.. برشلونة يستهدف التعاقد مع داني أولمو ونجم مان سيتي في يناير

داني أولمو لاعب نادي لايبزيج ومنتخب إسبانيا - صور Afp

يسعى النادي الكتالوني لتعزيز الصفوف خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بمحاولة التعاقد مع خريج لاماسيا داني أولمو، ورحيم سترلينج من مانشستر سيتي، رغم المصير المجهول للمدرب الهولندي رونالد كومان مع النادي.

وكان الميركاتو الصيفي 2021 حافلاً بالأحداث بالنسبة لبرشلونة، ولكنه ليس بالطريقة التي كان يحبها المشجعون.

وبخلاف الوصول المجاني المتفق عليه مسبقًا لكل من إيريك جارسيا و سيرخيو أجويرو و ممفيس ديباي والتوقيع المتأخر لإعارة لوك دي يونج من إشبيلية، كانت جميع رحلات المغادرة من برشلونة.

منها صفقات مغادرة كبيرة أيضا، مع رحيل الهداف التاريخي للنادي ليونيل ميسي والمهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان الذي ترك البلوجرانا في ضعف هجومي ملحوظ.

ووفقًا لـصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن هناك أوقات أكثر إشراقًا أمام برشلونة، وذلك بسبب التوفير الذي تم إحرازه حتى الآن، حيث أنهم في وضع يسمح لهم بالتعاقدات في يناير.

ووفقًا للتقرير ذاته، يظل لاعب لايبزيج الألماني والنجم الإسباني داني أولمو على رأس قائمة الأهداف، في حين أن لاعب مانشستر سيتي رحيم سترلينج يمثل أيضًا أولوية بعد خروجه من المكانة البارزة في ملعب الاتحاد.

ومن المرجح أن يكلف كلا اللاعبين برشلونة مبلغاً كبيرًا، خاصة في يناير، ولكن قد تكون هناك خيارات أخرى على الطاولة، مثل إعارة بهدف انتقال دائم، لا سيما في حالة سترلينج، الذي بدأ أساسي مرتين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.