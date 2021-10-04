الاهلي يكشف موقف متولي وأفشة من المشاركة امام بطل النيجر

كشف النادي الاهلي موقف ثنائي الفريق، المدافع «محمود متولي»، وصانع الألعاب «محمد مجدي أفشة» من المشاركة أمام بطل النيجر «الحرس الوطني» في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري ابطال افريقيا.

ويحل الاهلي ضيفًا ثقيلًا على الحرس الوطني يوم 15 أكتوبر 2021، في ملعب جينرال سيني كونتش، ومن المقرر سفر بعثة الفريق من مصر إلى النيجر يوم السبت المقبل.

ويفكر المدير الفني للنادي الاهلي «بيتسو موسيماني»، إعفاء أفشة من رحلة الفريق إلى النيجر بسبب موعد زفاف اللاعب، ولكن سيتم استخراج تأشيرة السفر للنجم الدولي المصري تحسبًا لإصابة أي لاعب.

ويشارك أفشة حاليًا في تدريبات النادي الاهلي خلال فترة التوقف الدولي، بعدما استبعده المدير الفني للمنتخب المصري كارلوس كيروش من المواجهتين المصيريتين لمنتخب ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022، رفقة زميله محمد شريف.

وفيما يخص محمود متولي، ذكر طبيب النادي الاهلي «أحمد أبو عبلة»، أن المدافع البالغ من العمر 28 عامًا لن يتواجد في قائمة الفريق لمواجهة فريق الحرس الوطني في النيجر، نظرًا لعدم تعافيه من إصابة خفيفة على مستوى الركبة.

وقال أبو عبلة أن متولي اشتكى من آلام في أوتار الركبة، ولكن حالته في تحسن بشكل مستمر، وسيعود للمشاركة في التدريبات بعد العودة من مواجهة بطل النيجر.