البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين عمان والاردن في بطولة غرب اسيا تحت 23 سنة يلا شوت

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة عمان والاردن في بطولة غرب اسيا تحت 23 سنة، ضمن مباريات اليوم الاثنين 4-10-2021.
يستقبل استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة) بمدينة الخبر في السعودية، مباراة عمان والاردن في الجولة الأولى بدور المجموعات في بطولة غرب اسيا تحت 23 سنة.
ويتواجد منتخب عمان والاردن في المجموعة الأولى التي تضم اليمن والكويت، اللذان يتواجهان اليوم في تمام الساعة 17:45 بتوقيت جرينتش، وتنقل على قناة الكأس القطرية 4.
وتنطلق صافرة بداية مباراة منتخب الاردن وعمان اليوم في بطولة غرب اسيا تحت 23 سنة، من الحكم الإماراتي «يحيى علي الملا» في تمام الساعة 14:45 بتوقيت جرينيتش، 16:45 بتوقيت مصر، 17:45 بتوقيت السعودية.
وينقل بث مباشر عمان والاردن على قناة الكأس القطرية 1 HD، بصوت المعلق الرياضي القطري «منتصر الازهري»، بالإضافة إلى قناة عمان الرياضية HD.
عمان 1-0 الاردن
استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)
بطولة غرب اسيا تحت 23 سنة (الجولة 1 – المجموعة 1)
انتهت
سجل هدف الفوز لمنتخب عمان امام الاردن اللاعب عيسى الناعبي في الدقيقة (42)، من زمن الشوط الأول.
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