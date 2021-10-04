أمير توفيق يكشف تفاصيل عقد السولية الجديد مع الاهلي

كشف مدير التعاقدات بالنادي الاهلي «أمير توفيق» اليوم 4 أكتوبر 2021، كافة تفاصيل تجديد عقد لاعب خط الوسط عمرو السولية مع الشياطين الحمر.

وأنهى الاهلي كافة التفاصيل المالية حول العقد الجديد مع اللاعب الذي كان ينوي الاحتراف في أحد دوريات الخليج العربي لمدة موسم واحد على الأقل.

وأعلن توفيق بشكل رسمي على موقع النادي الاهلي تجديد عقد السولية لمدة موسمين، وذلك بخلاف الموسم الكروي الذي ينطلق خلال الأسابيع المقبلة، ليمتد تعاقده مع المارد الأحمر حتى عام 2024.

وانضم عمرو السولية لصفوف الاهلي في الميركاتو الشتوي 2016 قادمًا من صفوف فريق الشعب الإماراتي.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، 225 مباراة مع النادي الاهلي في جميع المسابقات، وساهم في تسجيل 41 هدف، أحرز 21، وقدم 20 تمريرة حاسمة، وتلقى 28 بطاقة صفراء، وتعرض للطرد مرة واحدة فقط.

وتوج عمرو السولية مع الأهلي بـ 10 ألقاب مختلفة، حيث حقق الدوري المصري 5 مرات، وكأس مصر، والسوبر المصري، مرة واحدة، ودوري ابطال افريقيا مرتين بالإضافة لبطولة واحدة لكأس السوبر الأفريقي.

ويمتلك السولية رقمًا مميزًا في سجلاته مناصفة مع الأسطورة محمد أبو تريكة، حيث تمكن من التسجيل في 3 نهائيات مختلفة من بطولة دوري ابطال افريقيا.