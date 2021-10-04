بعد تعادل مان يونايتد أمام إيفرتون..جاري نيفيل يقدم نصائح تكتيكية لأولي جونار سولشاير

أوضح لاعب مان يونايتد السابق “جاري نيفيل”، إنه لا توجد طريقة يفوز بها مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يظلون ضعفاء للغاية في الهجمات المرتدة، كما قدم بعض النصائح التكتيكية لمدرب الشياطين الحمر لمحاولة إصلاح الأمور.

وأهدر مانشستر يونايتد النقاط على أرضه في المباراة الثانية على التوالي على ملعب أولد ترافورد في الدوري مطلع الأسبوع، عندما تعادل 1/1 مع إيفرتون.

وعانى فريق أولي جونار سولشاير من الهجمات المضادة قبل أسبوع في الهزيمة أمام أستون فيلا، ومرة أخرى الأسبوع الماضي ضد فياريال – على الرغم من فوزهم في تلك المباراة بفضل هدف استثنائي من أليكس تيليس وهدف متأخر من كريستيانو رونالدو.

بفضل فريقهم العالمي، والتشكيلة التي يتوفر عليها، سيحظى مان يونايتد دائمًا بفرصة الفوز في أي مواجهة، لكن نيفيل يعتقد أنهم لن يفوزوا باللقب إلا إذا قاموا بتعديل تكتيكاتهم وبدأوا في السيطرة على المباريات.

ماذا قال جاري نيفيل عن مستوى مانشستر يونايتد في الآونة الأخيرة؟

صرح لاعب الشياطين الحمر السابق في بثه على قناة سكاي سبورتس البودكاست، وقال أن مانشستر يونايتد غير مختلف عن الأسبوع الماضي، في إشارة إلى معاناة الفريق أمام أستون فيلا و فياريال في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح نيفيل “كنت جالسًا في المنزل أشاهد المباراة ضد فياريال، وعادة عندما يسجل مانشستر يونايتد في الدقيقة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، سأرفع كأسًا من النبيذ وأحاول القيام بشيء مخادع بعض الشيء على انستجرام أو وسائل التواصل الاجتماعي، لكنني لم أستطع.”

وأضاف “في ليلة الأربعاء، دخل هذا الهدف وظننت أن هذا كان أداءً سيئًا حقًا وسيؤثر عليك. فكرت على الفور أن الفريق سيعاني أمام إيفرتون يوم السبت”.

وأردف قائلا “لهذا السبب لم أغرد على تويتر، لقد شعرت بخيبة أمل لأن فياريال، فريق جيد، لديه القدرة على الهجوم المضاد مرات عديدة وخلق الكثير من الفرص التي لا يمكن أن تحدث.”

وتابع محلل قنوات سكاي سبورتس متحدثاً عن فريقه السابق بالقول “لقد كنت في غرفة تبديل الملابس في ملعب أولد ترافورد وفي ذلك الملعب كثيرًا، كانت هناك فترات كانت فيها الفرق تهاجمنا كثيرًا في بعض المواسم وفي تلك المواسم لا نفوز بالدوري.”

وأكمل “إنني أخبرك الآن إذا لم تتعرض لهجمات في أولد ترافورد وأنك تسمح للفرق باختراقك مرة أخرى في الهجوم المضاد، فلن تفوز بالدوري … هذه ليست الطريقة التي ستتبعها الفوز بكأس، كأس الدوري. سوف يتم تحقيقهم “.

جاري نيفيل يقدم نصائح تكتيكية لمدرب مان يونايتد أولي جونار سولشاير

استكشف نيفيل أيضًا التغييرات الفعلية التي يمكن أن يقوم بها سولشاير، واقترح اللعب بتشكيلة أساسية متوازنة في الدوري من أجل بناء الزخم والثقة.

وأضاف: “مانشستر يونايتد سمح للفرق بالهجوم ضدهم بالهجمات المضادة طوال الوقت، لماذا هذا؟ هل لديهم الكثير من اللاعبين المهاجمين على أرض الملعب؟ ربما لا يكونون متيقظين بما فيه الكفاية لما يحدث، ليسوا أذكياء بما فيه الكفاية لاكتشاف الخطر، ولكن يجب تغيير شيء ما.”

واقترح نيفيل خطة ليلعب بها أولي جونار سولشاير، وأضاف “آمل أن تكون فترة التوقف الدولية هذه هي الوقت المناسب للتفكير. عليه أن يختار طريقة اللعب، وهي 4-2-3-1، وعليه اختيار 11 ويفهم أنك ستصاب بإصابات، قد ترغب في تحديثه مرة أو مرتين. لكنه حصل على اختيار الفريق والسماح لهذا الفريق ببناء هوية وبناء أسلوب.”

وختم بالقول “هذا هو التغيير الوحيد الذي يمكنني اقتراحه في هذه اللحظة لأن الأسلوب والهوية غير موجودان. إنهم يفوزون بالمباريات في لحظات ويلعبون في لحظات.”