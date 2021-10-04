 خيتافي يقرر إقالة مدربه عقب بداية كارثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021

أقال ​خيتافي​ مدربه ​خوسيه ميغيل غونزاليس​ (ميتشل) بعد انطلاقته السيئة في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث حصد نقطة واحدة من أصل 24 من تعادل وحيد و7 هزائم متتالية.



وأشارت "وكالة الأنباء الإسبانية" إلى أن رئيس النادي، أنخيل توريس، ومجلس إدارته، قرروا إقالة ميتشل من منصبه، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن القرار.

وستعمل إدارة النادي خلال فترة التوقف الدولي على تغيير أوضاع فريقها الذي يتذيل ترتيب الليغا بفارق 5 نقاط عن غرناطة.

وبحسب المعطيات هناك عدة أسماء مطروحة لخلافة ميتشل أهمها: كيكي سانشيز فلوريس، الذي قد يتولى مهمة إدارة الفريق للمرة الثالثة، أو خوانفران غارسيا، حيث تواجد وكيل أعماله صباح اليوم في مكاتب إدارة النادي.