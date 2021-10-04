 الدعم الجماهيري يقترب من العودة في الاليانز ارينا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021

كشفت تقارير صحافية المانية ان ​فريق بايرن ميونيخ الالماني​ لكرة القدم سيتمكن قريباً من اللعب مرة أخرى بكامل طاقته في ملعبه ​أليانز أرينا​، حيث تم اتخاذ قرار برفع القيود المفروضة على السعة في ملاعب كرة القدم في ​بافاريا​، وسيتم رفع متطلبات الكمامة والتباعد الاجتماعي والحظر المفروض على الكحول، لكن شرط حضور المباريات هو الحصول على الطعم أو الاصابة في اخر 6 أشهر أو تقديم اختبار PCR سلبي.



وكان قد تلقى ​بايرن ميونيخ​ خسارته الاولى هذا الموسم بسقوطه أمام ضيفه اينتراخت ​فرانكفورت​ 1-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاحد على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة السابعة من ​الدوري الالماني لكرة القدم​.