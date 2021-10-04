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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدعم الجماهيري يقترب من العودة في الاليانز ارينا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021
كشفت تقارير صحافية المانية ان فريق بايرن ميونيخ الالماني لكرة القدم سيتمكن قريباً من اللعب مرة أخرى بكامل طاقته في ملعبه أليانز أرينا، حيث تم اتخاذ قرار برفع القيود المفروضة على السعة في ملاعب كرة القدم في بافاريا، وسيتم رفع متطلبات الكمامة والتباعد الاجتماعي والحظر المفروض على الكحول، لكن شرط حضور المباريات هو الحصول على الطعم أو الاصابة في اخر 6 أشهر أو تقديم اختبار PCR سلبي.
وكان قد تلقى بايرن ميونيخ خسارته الاولى هذا الموسم بسقوطه أمام ضيفه اينتراخت فرانكفورت 1-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاحد على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الالماني لكرة القدم.