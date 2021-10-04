 غريزمان يحقق رقم مميز مع الاتلتيكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021

كشفت تقارير صحافية عن ارقام مميزة حققها اللاعب الفرنسي الدولي ​انطوان غريزمان​ ضمن فعاليات الجولة 8 من منافسات ​الدوري الاسباني​ " ​الليغا​ "، حيث حقق نادي ​اتلتيكو مدريد​ فوزاً مستحقاً امام ​برشلونة​ وبواقع 2 - 0 على ارضية ملعب واندا ميتروبوليتانو ليصعد الاتلتيكو الى المركز الثاني في جدول الترتيب بينما واصل برشلونة تواجده في المركز التاسع لتصبح ايام المدرب ​كومان​ معدودة.



وبهذه المباراة خاض الفرنسي أمام برشلونة مباراته رقم 400 في الليغا وهو في طريقه ليصبح من بين أكثر اللاعبين الأجانب لعباً في الليغا.

كما حقق مع أتلتيكو فوزه على النادي الكتالوني ليصل لثاني أفضل سلسلة نتائج تاريخية مع البرشا حيث ولأول مرة بقيت شباكه نظيفة في آخر ثلاث مباريات أمام برشلونة.