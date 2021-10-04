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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حميديتش: علينا تحليل الهزيمة امام فرانكفورت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021
تحدث المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ حسن صالح حميديتش عن الهزيمة الأولى للفريق البافاري أمام اينتراخت فرانكفورت بنتيجة 2-1 في إطار الجولة السابعة ببطولة الدوري الألماني.
وصرح حميديتش قائلاً: "الهزيمة أمر مزعج بالطبع، لقد مررنا بمرحلة جيدة للغاية مع العديد من المباريات الجيدة، الآن تعثرنا أمام آينتراخت فرانكفورت".
وأضاف: "كان لدينا العديد من الفرص الجيدة، لكننا لم نسجل الأهداف ولم ننفذ الضغط بطريقة صحيحة كذلك، فرانكفورت أيضًا كان جيدًا وفاجأنا بهدف مباغت قبل نهاية اللقاء".
واختتم: "علينا تحليل الهزيمة، عندما يعود لاعبونا من المشاركة مع منتخبات بلادهم، سنستعد حتى نفوز بالمباراة التالية".