 حميديتش: علينا تحليل الهزيمة امام فرانكفورت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021

تحدث المدير الرياضي لنادي ​بايرن ميونيخ​ ​حسن صالح حميديتش​ عن الهزيمة الأولى للفريق البافاري أمام ​اينتراخت فرانكفورت​ بنتيجة 2-1 في إطار الجولة السابعة ببطولة ​الدوري الألماني​.



وصرح حميديتش قائلاً: "الهزيمة أمر مزعج بالطبع، لقد مررنا بمرحلة جيدة للغاية مع العديد من المباريات الجيدة، الآن تعثرنا أمام آينتراخت فرانكفورت".

وأضاف: "كان لدينا العديد من الفرص الجيدة، لكننا لم نسجل الأهداف ولم ننفذ الضغط بطريقة صحيحة كذلك، فرانكفورت أيضًا كان جيدًا وفاجأنا بهدف مباغت قبل نهاية اللقاء".

واختتم: "علينا تحليل الهزيمة، عندما يعود لاعبونا من المشاركة مع منتخبات بلادهم، سنستعد حتى نفوز بالمباراة التالية".