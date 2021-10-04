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 حميديتش: علينا تحليل الهزيمة امام فرانكفورت

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر  حميديتش: علينا تحليل الهزيمة امام فرانكفورت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021

تحدث المدير الرياضي لنادي ​بايرن ميونيخ​ ​حسن صالح حميديتش​ عن الهزيمة الأولى للفريق البافاري أمام ​اينتراخت فرانكفورت​ بنتيجة 2-1 في إطار الجولة السابعة ببطولة ​الدوري الألماني​.

وصرح حميديتش قائلاً: "الهزيمة أمر مزعج بالطبع، لقد مررنا بمرحلة جيدة للغاية مع العديد من المباريات الجيدة، الآن تعثرنا أمام آينتراخت فرانكفورت".

وأضاف: "كان لدينا العديد من الفرص الجيدة، لكننا لم نسجل الأهداف ولم ننفذ الضغط بطريقة صحيحة كذلك، فرانكفورت أيضًا كان جيدًا وفاجأنا بهدف مباغت قبل نهاية اللقاء".

واختتم: "علينا تحليل الهزيمة، عندما يعود لاعبونا من المشاركة مع منتخبات بلادهم، سنستعد حتى نفوز بالمباراة التالية".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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