 ريتشارليسون على اعتاب الدخول الى باريس سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021

أعلنت مصادر صحفية عالمية ان اللاعب البرازيلي لنادي ​ايفرتون​ ​ريتشارليسون​ على رادار ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي، من أجل تدعيم خط الهجوم، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.



واوضحت هذه المصادر ان ادارة الفريق الباريسي يبحث في الوقت الحالي عن عده بدائل لخلافة الفرنسي كيليان مبابي، الذي اقترب بشدة من الرحيل عن حديقه الامراء في الصيف المقبل، وسط اهتمام كبير من ريال مدريد الإسباني.

وتألق ريتشارليسون برفقة إيفرتون في الفترة الأخيرة، كما كان عنصرًا فعالًا في تشكيل منتخب البرازيل الأولمبي الذي حصد بطولة أولمبياد طوكيو 2020.