 لوكاكو: انا ألعب بشكل مختلف امام المرمى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021

أوضح نجم فريق ​تشيلسي​ الانكليزي ​روميلو لوكاكو​ ان مهتمه أشمل من مجرد تسجيله للأهداف فقط، مشيراً الى أنه يرغب في تقديم افضل ما لديه لمساعدة فريق البلوز في الاستحقاقات المقبلة.



وخلال تصريحات له، قال لوكاكو: "أنا بنيتي كبيرة جدًا، يعتقد الجميع أنني رجل مستهدف، فقط أمسك الكرة وأكون مسجلًا للأهداف، لكنني لم ألعب قط بتلك الطريقة".

وأضاف: "أكبر نقاط قوتي هي أنني خطير عندما أواجه المرمى، وهذا لانه نادرًا ما أتخذ قرارات خاطئة".

واختتم: "بعد أن أمرر الكرة، أعرف أين يجب أن أضع نفسي في منطقة الجزاء، يمكنني أن أفعل القليل من كل شيء وفي بعض المباريات عندما أعلم أن هناك مساحة كبيرة خلف الدفاع، ألعب بشكل مختلف".