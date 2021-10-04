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 افضل خمسة اهداف سجلت في الجولة الثامنة من الليغا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر  افضل خمسة اهداف سجلت في الجولة الثامنة من الليغا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أكتوبر 2021

نشرت صفحة ​الدوري الاسباني​ لكرة القدم " ​الليغا​ " المتحدثت باللغة العربية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر " مقطع فيديو بالاضافة الى ترتيب افضل خمسة اهداف سجلت في نهاية هذا الاسبوع ضمن منافسات الجولة الثامنة خلال فعاليات بطولة الدرجة الاولى من الدوري الاسباني.

وجاءت الاهداف الخمسة الاجمل على الشكل التالي:

1-كريم ​بنزيما​.

2-روبين روتشينا.

3-توماس ​ليمار​.

4-اليكس ​فيدال​.

5-دانغوما.

يذكر ان فريق ​​ لا زال متصدر الترتيب بعد انتهاء الجولات الثمانية الاولى من الدوري الاسباني لكرة القدم رغم خسارته الاخيرة امام ​اسبانيول​.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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