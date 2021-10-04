إدوارد سيسي: نيمار طفل مدلل يدير كل من حوله في باريس سان جيرمان!

انتقد لاعب خط وسط باريس سان جيرمان السابق “إدوارد سيسي”، النجم البرازيلي نيمار جونيور بعد الهزيمة المفاجئة للعملاق الفرنسي 2-0 أمام رين يوم الأحد الماضي في الدوري الفرنسي.

وتعرض نيمار لانتقادات شديدة من قبل صحيفة “لو باريزيان”، والتي أعطت البرازيلي تقييم 2.5 / 10 في المباراة، قبل أن يحين الدور، على لاعب باريس سان جيرمان في الفترة من 1997-2007.

وقال لاعب وست هام السابق إدوارد سيسي (43 عاما) عن البرازيلي بعد الهزيمة “إنه لاعب رائع، لا أحد يستطيع أن يجادل في ذلك، لكنه أصبح طفلًا مدللًا وهو يدير كل من حوله في باريس سان جيرمان “.

وأوضح سيسي أن نيمار جونيور لم يكن في هذه الوضعية مع النادي الكتالوني، وأضاف “في برشلونة كان هناك هيكلة. نيمار كان لديه أسلوب لعب أنظف، على الرغم من مراوغته أكثر.”

وتابع “كانت وظيفته كسر خط الدفاع وإحداث الفارق وتمرير الكرة للجنرال [ليونيل ميسي] ، وقد فعل ذلك بشكل جيد “.

سيسي: نيمار يفعل ما يشاء في باريس سان جيرمان

يعتقد إدوارد سيسي أن حرية نيمار الإضافية في باريس سان جيرمان كانت في الواقع سلبية بالنسبة للاعب البالغ من العمر 29 عامًا، وأضاف: “في باريس أعطوه المفاتيح وتركوه يفعل ما يشاء.”

وكانت هزيمة رين صاحب المركز الحادي عشر أول هزيمة لباريس سان جيرمان في الدوري هذا الموسم، كما أنهم في الصدارة برصيد 24 نقطة من تسع مباريات.

وسجل نيمار هدفًا واحدًا فقط وقدم تمريرة حاسمة في سبع مباريات هذا الموسم، ما سمح لصحيفة “لو باريزيان” بانتقاده بعد هزيمة الأحد أيضًا.

وجاء في تقريرهم: “أسوأ أداء له في الموسم. مع خسارة 22 كرة من 82، لعب حتى يحل محله ماورو إيكاردي، لاعب برشلونة السابق خسر الكرات في كل مكان. نيمار فقد الكرة أيضًا في بناء الهدف الأول لرين”.