كيليان مبابي يخرج عن صمته ويؤكد أنه طلب الرحيل إلى ريال مدريد

كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا - صور Afp

خرج النجم الفرنسي كيليان مبابي عن صمته لأول مرّة منذ الضجة التي خلفتها قضية انتقاله إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي 2021، وأكد أنه طلب من باريس سان جيرمان السماح له بالانتقال إلى ريال مدريد.

ورفض باريس سان جيرمان أي عرض من الفريق الأبيض للجلوس على طاولة المفاوضات هذا الصيف، لكن الفرنسي سيكون لاعباً حراً في غضون ثلاثة أشهر فقط.

وأكد مبابي في مقابلة مع “آر إم سي سبورت” أنه طلب دون جدوى من ناصر الخليفي المغادرة إلى سانتياجو برنابيو، وأنه لن يجدد عقده مع النادي والذي ينتهي في يوليو 2022.

وقال كيليان مبابي “طلبت الرحيل في يوليو، في اللحظة التي تأكدت من رغبتي في عدم التجديد، أردت أن يستفيد النادي من مبلغ البيع و ايجاد لاعب بديل مناسب ”

وأضاف المهاجم الفرنسي “أردت أن يتصافح الجميع وتكون كل الأطراف راضية و تتم الصفقة، كما أنني عبرت عن قبولي بالاستمرار، في حال رفض النادي البيع “.

وعن رفضه مجموعة من العروض المقدمة من ناصر الخليفي للتجديد مع النادي قال مبابي ” بعض الناس تتحدث عن رفضي 6 أو 7 عروض للتجديد، وأنني لا أتحدث مع ليوناردو (المدير الرياضي)، هذا غير صحيح “.

وعن علاقته بالنادي الباريسي قال بطل كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا “لقد قدم لي باريس سان جيرمان كل شيء، وقضيت هنا 4 سنوات، ولطالما كنت سعيداً هنا، ولازلت كذلك “.

وأوضح المهاجم الباريسي “طلبت المغادرة، لأنه منذ اللحظة التي لم أرغب فيها بتمديد عقدي (الذي ينتهي في صيف 2022)، كنت أرغب في أن يستفيد النادي من تعويض انتقالي ليتمكن من الحصول على بديل جيد”.

وانضم مبابي (22 عاماً) إلى سان جرمان عام 2017 قادماً من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

وقال المهاجم الشاب إن “(باريس) ناد قدم لي الكثير، لطالما كنت سعيداً في السنوات الأربع التي أمضيتها هنا، وما زلت كذلك. لقد أعلنت ذلك مبكراً بما يكفي كي يتمكن النادي من تحقيق رغبتي. أردت أن يخرج الجميع كباراً ويداً بيد بصفقة جيدة، وقد احترمت ذلك”.