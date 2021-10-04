ناصر الخليفي يريد بناء فريق الأحلام والعين هذه المرة على نجم ريال مدريد

ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان

يواصل باريس سان جيرمان تحت قيادة القطري ناصر الخليفي، البحث في السوق بحثًا عن ركيزة لوسط ميدانه والهدف الرئيسي هو نجم ريال مدريد كارلوس كاسيميرو.

ويطمح النادي الفرنسي إلى مواصلة بناء فريق الأحلام على ملعب حديقة الأمراء، بعد سوق فرعوني في الميركاتو الصيفي 2021، عرف وصول ليونيل ميسي وأشرف حكيمي وسيرجيو راموس وفينالدوم ودوناروما.

ويعد لاعب خط الوسط البرازيلي، الذي لم يبدأ بأفضل شكل له هذا الموسم، أحد اللاعبين المفضلين لدى المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ليوناردو وناصر الخليفي أيضاً، وفقاً لموقع يورو سبورت النسخة الاسبانية.

ومن المنتظر أن تكون المفاوضات معقدة، على اثر فتور العلاقات بين الناديين بعد الإحباط الذي خلفه فشل التعاقد مع كيليان مبابي هذا الصيف من قبل فريق فلورنتينو بيريز.

لكن إدارة باريس سان جيرمان يريدون الضرب من جديد والاستمرار في انتزاع القطع الرئيسية من أهم الأندية في العالم، رغم أن المهمة ليست بالسهلة، خصوصاً مع توفر البرازيلي على عقد يستمر حتى يوليو 2025 في ملعب سانتياجو بيرنابيو.