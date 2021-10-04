من 14 زاوية.. ليفربول ينشر هدف محمد صلاح «المذهل» في شباك مانشستر سيتي

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، الهدف الأسطوري لنجمه العربي المصري محمد صلاح في شباك مانشستر سيتي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس الأحد على ملعب "أنفيلد" وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وكان صلاح قد أحرز هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 76 من زمن المباراة.

وتمكن "الفرعون المصري" من مراوغة عدد من لاعبي مانشستر سيتي بمهارة عالية، قبل أن يرسل الكرة إلى الزاوية اليسرى البعيدة بتسديدة بقدمه اليمنى.

وحسم التعادل الإيجابي موقعة ليفربول وضيفه مانشستر سيتي بنتيجة (2-2)، حيث سجل ثنائية "الريدز" ساديو ماني (59) ومحمد صلاح (76)، بينما سجل هدفي السيتي كل من فيل فودين (69) وكيفين دي بروين (81).

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث.