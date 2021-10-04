شكرا لقرائتكم خبر عن 12 بطولة و225 مباراة و21 هدف.. رحلة عمرو السولية مع الأهلى قبل تمديد العقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء إعلان أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن تمديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق لمدة موسمين ليحسم الأهلي الجدل حول مستقبل اللاعب، حيث يبقي السولية في الأهلي بذلك 3 مواسم مقبلة فقد مدد عقده موسمين بجانب الموسم الذي سوف ينطلق بعد أسابيع، لتصبح مدة تعاقده مع الأهلي 3 سنوات، ويستمر بالفانلة الحمراء حتى موسم 2024.

وولد عمرو السولية فى 2 أبريل 1989 فى منية سمنود بمحافظة الدقهلية، واجمالا لعب عمرو السولية 225 مباراة مع الأهلى بكل البطولات باجمالى 18474 دقيقة لعب وسجل خلالها 21 هدف وصنع 20 هدف وتلقى 28 كارت أصفر وكارت أحمر وحيد.

توج عمرو السولية مع الأهلى بـ 12 لقب بواقع خمسة بطولات للدوري الممتاز بجانب بطولتين لكأس مصر ومثلهم للسوبر المحلى بجانب بطولتين دوري الأبطال الأفريقى ولقب للسوبر الأفريقى بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية.

بدأ عمرو السولية مسيرته الكروية فى مدرسة الكرة بنادى بلدية المحلة وعمره 9 سنوات، وانضم إلى قطاع الناشئين بالنادى الإسماعيلى فى سن 11 سنة، وكان انضمامه إلى ناشئى الإسماعيلى من خلال مشاركته فى فريق بلدية المحلة ضد الإسماعيلى.

اكتشفه محمد فكرى الصغير وضمه إلى الإسماعيلى، وبدأ مسيرته مع الفريق الأول فى موسم 2008 - 2009 واستمر مع الفريق حتى عام 2015، ثم خاض بعدها تجربة الاحتراف الخارجى مع نادى الشعب الإماراتى فى صيف 2015، ثم عاد للدورى المصرى مرة أخرى ولعب للنادى الأهلى الذى انتقل إليه خلال الانتقالات الشتوية فى يناير 2016.

عمرو السولية لعب مع الفريق الأول للإسماعيلى موسم 2008–2009 واستمر مع الفريق حتى عام 2015 وشارك خلال تلك الفترة في 154 مباراة وسجل 18 هدفًا.

وخاض تجربة الاحتراف الخارجي مع نادي الشعب الإماراتي فى صيف 2015 ولعب بقميصهم 18 مباراة وسجل 3 أهداف.

السولية تألق بشدة مع الفريق الأحمر في المواسم الأخيرة سواء في عهد رينيه فايلر المدرب السابق أو موسيمانى المدرب الحالى، كما لعب تعاقد الأهلي مع أليو ديانج في قدرة عمرو السولية في إظهار قدراته بشكل أفضل، خاصة على الصعيد الهجومي.

وبالرغم من دور عمرو السولية الدفاعي إلا أنه يجيد اللعب من وراء المهاجمين ونجح في إحراز أهداف مؤثرة لفريقه كانت سبباً في فوزه بمباريات هامة على رأسها هدفه في نهائي القرن الشهير أمام الزمالك والذى فتح الطريق أمام فوز المارد الأحمر باللقب الافريقى بعد غياب دام سبعة سنوات.