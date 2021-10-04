شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ادعاءات فرجانى ساسى ضد الزمالك فى الفيفا.. وكيف رد الأبيض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك، عن تفاصيل الدعوى القضائية المقامة من جانب التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق السابق والدحيل القطرى الحالي، لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم وذلك بعد رحيله بشكل رسمى.

وقال المصدر، إن فرجانى ساسى قام برفع قضية يؤكد فيها وجود مستحقات له لدى الزمالك عبارة عن أموال تم خصمها من عقده سواء لعقوبات موقعة عليه أو بسبب رسوم التنمية التي تقرر خصمها من عقود اللاعبين وهو أمر مخالف للحقيقة تماما.

وأضاف المصدر، أن الزمالك قام بالرد على شكوى فرجانى ساسى بالتأكيد على أن اللاعب قام ببعض التجاوزات التي تستلزم خصم جزء من مستحقاته وفقا للائحة التي قام بالتوقيع عليها وتم إرسال اللائحة للفيفا وكذلك تفاصيل الوقائع التي تسببت في خصم المستحقات من اللاعب.

وكشف المصدر، عن أن الزمالك قام بإرسال ملف كامل للتأكيد على عدم أحقية فرجانى ساسى في أي أموال لدى النادى وأن علاقته بالقلعة البيضاء انتهت تماما في الوقت الحالي وأى مبلغ تم خصمه من اللاعب كان وفقا للائحة ولأسباب معلنة وواضحة ومنها على سبيل المثال اعتدائه على أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمصرى ضمن الجولة 31 للدوري الممتاز بالموسم الماضى وقامه بخلع سماعته، مما اضطر الحكم لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه بالدقيقة 36 من الشوط الأول ثم تعرض للطرد وقام اتحاد الكرة بإيقافه لمدة 6 مباريات لم يستفيد النادي من جهودها خلالها بخلاف وقائع أخرى تم ذكرها في رد الزمالك على الشكوى.