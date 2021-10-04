شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد العاب القوى 11 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد العاب القوى فتح باب الترشح للانتخابات الجمعية العمومية يوم 11 أكتوبر الجارى، على أن يستمر لمدة اسبوع لمن يرغب فى التقدم بأوراق ترشحه على أى منصب.

كما تحدد يوم 5 نوفمبر موعدا لعقد الجمعية العمومية، والتى تم الاستقرار على موعدها بعد انتهاء الجهة الإدارية من تصنيف الهيئات الرياضية التى يحق لها الحضور والتصويت.

من جانبه قال سيف شاهين فى تصريحات خاصة، إنه لن يتم إقامة أى بطولات من مسابقات النشاط المحلى إلا بعد عقد الجمعية العمومية وإقامة الانتخابات.

يذكر أن اتحاد ألعاب القوى شارك في دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بطوكيو بكلا من مصطفى الجمل وإيهاب عبد الرحمن و مصطفى مجدى ومحمد عمرو، بينما لم تشارك بسنت حميدة بسبب الإصابة التى تعرضت لها قبل السفر لليابان.