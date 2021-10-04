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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. أميرة يسرى بطلة الجمهورية فى الطاولة: بحب نيللي كريم واشتغل مهندسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى"اميرة يسرى" لاعبة تنس الطاولة بالمعادى والمتوجة بالمركز الثانى ببطولة الجمهورية ، والتى شاركت فى عدد كبير من البطولات وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
الرسم.
البيتزا.
كريم عبد العزيز.
وائل جسار.
أنا درست الهندسة واشتغل فى تخصصى.
بتجاهل الشخص وبحاول أبعد عنه.
نيللي كريم.
الكاجوال طبعا.
رياضى.
لو هو رياضى أكيد هيكون بيشجعنى على الرياضة.