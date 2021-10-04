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برة الملعب.. أميرة يسرى بطلة الجمهورية فى الطاولة: بحب نيللي كريم واشتغل مهندسة

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى"اميرة يسرى" لاعبة تنس الطاولة بالمعادى والمتوجة بالمركز الثانى ببطولة الجمهورية ، والتى شاركت فى عدد كبير من البطولات وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

 

 

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ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الرسم.

 

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

البيتزا.

من نجمك المفضل؟

كريم عبد العزيز. 

من مطربك المفضل؟

وائل جسار. 

 

 

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لو لم تكوني لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

أنا درست الهندسة واشتغل فى تخصصى.

 

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك؟

بتجاهل الشخص وبحاول أبعد عنه.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ 

نيللي كريم. 

 

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال طبعا.

 

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ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

رياضى.

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

لو هو رياضى أكيد هيكون بيشجعنى على الرياضة.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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