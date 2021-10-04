شكرا لقرائتكم خبر عن شعبانى يجهز سلطان وعنتر لخلافة رفعت في المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ التونسى معين الشعبانى المدير الفني للمصرى البورسعيدى في تجهيز الثنائى مصطفى سلطان ومحمد عنتر لاعبي الفريق لخلافة أحمد رفعت في منطقة وسط الملعب بعد تغيب الأخير ورفضه الإنتظام في التدريبات من أجل الضغط على الإدارة للرحيل لفيوتشر أف سى.

ويرتبط أحمد رفعت بعلاقة جيدة مع على ماهر المدير الفني لفيوتشر الذى نجح في توظيف اللاعب خلال الموسم الماضى عندما كان يعمل مديرا فنيا لأبناء المدينة الباسلة واستطاع نجم الزمالك الأسبق من استعادة بريقه وأصبح أحد أفضل لاعبى وسط الملعب في الدورى المصرى .

وقد قام معين الشعبانى بتحويل الموضوع برمته إلى مجلس الإدارة على أساس أنهم على دراية بالازمة من بدايتها مفضلا التركيز مع اللاعبين متواجدين معه في المعسكر وهما مصطفى سلطان ومحمد عنتر من أجل تجهيزهم للإستعانة بهم في المباريات المقبلة.

ويرتبط المصرى بأولى مبارياته الرسمية مع سلطات الموارد الأوغندى في ذهاب الدور التمهيدى الثانى للكونفيدرالية الأفريقية يوم 16 أكتوبر المقبل