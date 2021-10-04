شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يرفع الحمل البدنى للاعبى بيراميدز فى معسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، معدل الحمل البدنى للاعبين خلال معسكر الإعداد المغلق المقام حاليًا فى أحد فنادق القاهرة، ويخوض الفريق تدريباته على ملعب الدفاع الجوى بشكل طبيعى.

وطلب جلال من جهازه المعاون رفع معدل الحمل البدنى للاعبين والعمل على تجهيزهم من الناحية البدنية على أعلى مستوى حتى يتمكنون من تحمل ضغط المباريات فى الفترة المقبلة خاصة وإن مسابقة الدورى ستقام بشكلها الطبيعى مما سيؤدى لوجود ضغط كبير فى المباريات.

ويحل بيراميدز ضيفًا على نظيره عزام التنزاني في الثانية ظهر يوم 16 أكتوبر الجاري بملعب عزام في العاصمة دار السلام، في إطار دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية.

ويخوض بيراميدز مباراتين وديتين يومي 6 و9 أكتوبر، على أن تكون المواجهة الودية الأولى أمام طلائع الجيش، فيما ستكون المواجهة الثانية أمام أهلي بني غازي الليبي.

وسيعمل خلالهما على تجهيز العناصر المسجلة بالقائمة الأفريقية لضربة بداية الكونفدرالية، في ظل غياب اللاعبين الدوليين خلال التجمع الدولي، على أن يسافر الفريق بجميع عناصره يوم 13 أكتوبر إلى تنزانيا لخوض المباراة.