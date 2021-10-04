شكرا لقرائتكم خبر عن 150 فرد في مباراة منتخب مصر وليبيا بتصفيات كأس العالم 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولو الأمن على عدم حضور الجماهير في مباراة منتخب مصر أمام ليبيا المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وتقرر حضور 150 من الإعلاميين و مجلس إداراة الاتحاد المصري والليبي لمباراة المنتخب المحدد لها 8 أكتوبر من الشهر الجاري.

انضم منذ قليل محمد النني لاعب نادي أرسنال إلى معسكر منتخب مصر المقام ببرج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمباراتي ليبيا المقرر لهما يومي 8 و11 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا استعدادًا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.

وتضم القائمة 24 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازي وباهر المحمدي، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.