شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فريال أشرف يكشف تفاصيل إصابتها بعد فضية الدورى العالمى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه لكسر فى الأنف خلال مشاركتها فى بطولة الدورى العالمى الذى أقيم بروسيا، وحققت خلاله اللاعبة المركز الثانى والميدالية الفضية.

وكشف هانى قشطة المدير الفنى لمنتخب السيدات في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن أن اللاعبة تعرضت لكدمة قوية أدت إلى كسر، ومن المقرر أن تستغرق وقتًا قصيرًا للعلاج.

كانت فريال أشرف تعرضت خلال منافساتها إلى كدمة قوية أدت إلى نزيف بسيط وكسر.

توجت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه بالميدالية الفضية بعد الخسارة في مباراة النهائى بالدورى العالمى التي تقام بروسيا، واحتلال المركز الثانى بالمنافسات.