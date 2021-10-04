شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز وفيوتشر وإنبى ينافسون الأهلى على ضم يوسف حسن مهاجم المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت أندية، بيراميدز وفيوتشر وإنبى، في مفاوضات مع موهبة المقاولون العرب يوسف حسن مهاجم منتخب 2003، والملقب بخليفة محمد صلاح في قلعة الجبل الأخضر، لتزاحم الأندية الثلاثة عرض الأهلى لضم اللاعب بعد تألقه في الفترة الأخيرة مع منتخب الشباب.

ومن المقرر أن يحسم مسؤولو الأهلى موقفهم من ضم اللاعب خلال الساعات المقبلة بعد دخول المفاوضات مرحلة جدية.

وعاد يوسف حسن مهاجم المقاولون العرب الصاعد إلى اهتمامات النادى الأهلى من جديد، بعد تألقه مع منتخب الشباب مواليد 2003، ودخل مسئولو الأهلى فى مفاوضات مع نظرائهم بالمقاولون للاتفاق على ضم اللاعب الشاب.

وكان يوسف حسن قد تلقى عدة عروض للمعايشة فى أندية أوروبية، إلا أن انتشار كورونا فى العام الماضى وتوقف حركة السفر حال دون استخراج التأشيرات اللازمة.

يذكر أن يوسف حسن دخل فى اهتمامات كبار الأندية خاصة الأهلى وبيراميدز خلال الموسم الماضى، وشدد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، على أن المقاولون لن يتنازل عن خليفة محمد صلاح إلا بمبلغ 100 مليون جنيه.

وأعلن نادى المقاولون العرب عن صفقاته للموسم الجديد، وأكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة أن الفريق أنهى إجراءات ضم 7 لاعبين حتى الآن.

وقال فتحى إن عماد فتحى انضم من المقاصة لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، وحسام حسن مدافع بتروجت لمدة 3 مواسم فى حضور وكيليه أحمد سمير وأحمد وجدى، وعمر بسام لاعب إنبى السابق لمدة 3 مواسم، ومحمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربى لمدة 3 مواسم ووقع اللاعب على عقود انتقاله للمقاولون فى حضور وكيليه سمير الحاوى وسمير صلاح، والتونسى أسامة الرمضانى لاعب شبيبة القيروان لمدة 4 مواسم، وأحمد عادل من غزل المحلة لمدة 3 مواسم.