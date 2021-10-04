شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفض مماطلة شكرى نجيب وعماد حمدى خوفا من الرحيل المجانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة مماطلة الثنائى شكرى نجيب وعماد حمدى لاعبا الدراويش في حسم ملف تمديد تعاقدهم مع القلعة الصفراء وطلبت منهم تحديد موقفهم النهائي في أسرع وقت، حيث يماطل الثنائى في تمديد عقودهم لمدة لثلاث مواسم متتالية قبل غلق باب القيد الإضافى الصيفى مستغلين المشاكل الحالية المحيطة بالاسماعيلى حالياً رغبة منهما بناء على تعليمات وكيلي أعمالهما الانتظار التوقيع لأى فريق منافس يناير المقبل.

وكانت جلسة سابقة بين مسئولى الإسماعيلى وشكرى نجيب شهدت تقديم النادى عرضاً بقيمة 5 مليون جنيه للاعب لتمديد تعاقده مع القلعة الصفراء والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، فيما طلب اللاعب مهلة للتفكير في العرض مؤكداً أنه يمتلك عرضاً خارجيا من خلال وكيل أعماله تامر النحاس بجانب امتلاكه عرضين محليين من المقاولون العرب وسيراميكا ، وبذلت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى جهوداً مكثفة طوال الأيام الماضية من أجل إنهاء ملف تمديد تعاقد الثلاثى شكرى نجيب وعماد حمدى ومحمد صادق، لاعبو الدراويش والذين تنتهى تعاقدهم بنهاية الموسم المقبل ويحق لهم التوقيع لأى نادى في يناير المقبل.

فى سياق أخر، يخوض فريق الإسماعيلى عصر اليوم الإثنين، ثانى ودياته بمعسكره المغلق بالإسكندرية، حيث يواجه فريق الحمام المطروحى، استعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها 25 أكتوبر الجارى.

وكان الفريق قد استهل ودياته بمعسكر الإسكندرية بالفوز على نادي الحرية السكندري بثلاثة أهداف دون رد، أحرزها الثلاثي عماد حمدي وعمر الوحش والأنجولي آري بابل.

كما سيخوض الفريق خمس وديات أخرى خلال الفترة القادمة تبدأ بمواجهة فريق الحمام المطروحى اليوم ثم المقاولون العرب يوم 6 أكتوبر، وفى اليوم الذى يليه “7 أكتوبر” يلاقى فريق فاركو الصاعد هذا الموسم للدورى الممتاز ثم يلاقى سموحة 11 من الشهر المذكور ويختتم ودياته بمواجهة الطلائع في 12 أكتوبر الجارى.