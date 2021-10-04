شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يكشف حقيقة مفاوضات النقاز ويحدد استاد الإسكندرية لاستضافة مبارياته الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادى المصرى، عن أخر استعدادات الفريق البورسعيدى لمواجهة فريق سلطات الموارد الأوغندى فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى من النسخة التاسعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال هاشم في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": معين الشعبانى بدأ يضع يده على نقاط القوة والضعف بالفريق خلال معسكر الإسكندرية قبل لقاء الكونفدرالية والأمور تسير بشكل جيد، الجهاز الفني سعيد بالصفقات الجديدة.

وعن إمكانية ضم حمدى النقاز لاعب الزمالك بعد أزمة إيقاف القيد في القلعة البيضاء قال عضو مجلس إدارة المصرى: موضوع حمدى النقاز سابق لأوانه وكل تفكيرنا في مباراة دور الـ 32 حالياً والتي سنخوضها يوم 16 أكتوبر، ومجلس الإدارة لم يتحدث عن اللاعب.

واصل: الجهاز الإدارى أنهى عملية الحجز ولا نواجه أزمة في السفر إلى أوغندا، وحتى الآن سنلعب مبارياتنا محلياً على برج العرب واستاد الإسكندرية في الكونفدرالية.

وواصل فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، استعداداته لاستئناف مسابقة الدورى العام وكأس الكونفدرالية الإفريقية، داخل معسكره المقام حالياً ببرج العرب الإسكندرية، تحت القيادة الفنية للتونسى معين الشعبانى.