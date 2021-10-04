الامارات | الإعلان عن تنظيم البطولة العربية الأولى للسباحة في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن تنظيم البطولة العربية الأولى للسباحة في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للسباحة عن تنظيم البطولة العربية الأولى للسباحة للمراحل العمرية للمسافات القصيرة (25 مترا) التي ستقام في مسبح مدينة محمد بن زايد بأبوظبي خلال الفترة 24 وحتى 27 أكتوبر الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة 230 رياضيا من بينهم 159 سباحا إلى جانب 71 سباحة، يمثلون 18 دولة عربية هم : الامارات، الأردن، البحرين، الجزائر، السعودية، السودان، العراق، الكويت، المغرب، اليمن، تونس، جيبوتي، سوريا، عمان، فلسطين، قطر، لبنان، موريتانيا، وتشهد فئات البطولة مراحل 14-15 سنة، 16-18، و19 فما فوق.

واعتمدت اللجنة المنظمة البرنامج الزمني وجدول المنافسات وبرنامج التتويج في إطار الحرص على وضع البروتوكول العام للمنافسات واستقبال الضيوف، وتبدأ البطولة يوم 24 أكتوبر على فترتين صباحية ومسائية وتستمر حتى يوم 27 أكتوبر، كما تم اعتماد مراسم توزيع الميداليات في البطولة العربية للمراحل العمرية حيث سيتم تكريم الفائزين بالميداليات الثلاث.

من جانبه رحب عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالوفود الرياضية المشاركة في البطولة العربية الأولى للسباحة للمراحل العمرية، مؤكدا على أهمية الحدث ودوره في دعم تطوير المواهب العربية الواعدة وصقل مهاراتهم في التنافس المستمر من خلال هذه البطولات التي تسهم في تقديم فرص مثالية للاتحادات العربية وخططهم في تأهيل رياضيهم للاستحقاقات القارية والدولية، مبينا أن مجلس أبوظبي الرياضي يحرص على تحقيق التنوع في استضافة واحتضان مجموعة من الفعاليات الرياضية المميزة ضمن أجندته ويسعى لدعم تطور مختلف الرياضات على مستوى الدولة ودعم المواهب الوطنية في السباحة.

وأشار إلى أن البطولة العربية للسباحة للمراحل العمرية تمثل محطة مهمة في البرنامج الرياضي الشامل نحو تنظيم مهرجان أبوظبي العالمي للرياضات المائية الذي يتضمن في أجندته مجموعة مميزة من الفعاليات وفي مقدمتها بطولة العالم للسباحة والتي ستقام في الاتحاد أرينا في ديسمبر القادم.

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