الامارات | "لحوم الكلاب" على مدرجات مانشستر يونايتد تثير استياء الكوري الجنوبي بارك

شكرا لقرائتكم خبر عن "لحوم الكلاب" على مدرجات مانشستر يونايتد تثير استياء الكوري الجنوبي بارك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب بارك جي-سونغ لاعب وسط منتخب كوريا الجنوبية السابق جماهير مانشستر يونايتد التوقف عن ترديد أغنية عنه تتضمن صورة نمطية سلبية عن بلاده والتي تشير إلى تناول الكوريين لحوم الكلاب.

ونقلت قناة العربية تصريحات للاعب السابق بارك لموقع نادي مانشستر يونايتد بأن الأغنية كانت تتسبب له في "حرج شديد" خلال فترة وجوده في الملاعب مع يونايتد.

وقال بارك (40 عاماً) إنه اضطر لهذه المناشدة بعدما سمع جماهير يونايتد تردد هذه الأغنية في أغسطس الماضي في ملعب مولينو حين كشف ولفرهامبتون واندرارز عن لاعبه الجديد هوانغ هي-تشان من كوريا الجنوبية.

وأضاف: "كنت أشعر بحرج بالغ وانزعاج شديد عند سماع هذه الأغنية قبل 10 سنوات". وأضاف: "تغيرت الأمور كثيرا في كوريا الجنوبية. صحيح أننا تاريخيا أكلنا لحوم الكلاب ولكن هذه الأيام، وخاصة جيل الشباب، لا يحبونها حقا. إنها تسبب حرجا وإزعاجا للشعب الكوري عندما يسمعون هذه الأغنية".

يذكر أن بارك اعتزل كرة القدم في 2014 بعدما لعب معه أكثر من 200 مباراة مع يونايتد بين 2005 و2012 وساعد الفريق على الفوز بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري الأبطال في 2008.

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