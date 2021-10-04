شكرا لقرائتكم خبر عن جونيور أجاي يخاطب فيفا رسميا لفسخ عقده مع الأهلى ويطلب 900 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النيجيرى جونيور أجاى لاعب النادى الأهلى بشكوى للاتحاد الدولى الفيفا ضد القلعة الحمراء بشكل رسمى يطالب فيها بفسخ تعاقده مع الاهلى والحصول على 900 ألف دولار نسبة الموسم الأخير فى عقده بعد قيام النادى الأحمر بوضعه على قائمة الانتظار، ورفض جونيور أجاي كل محاولات الأهلى لمنحه مستحقاته المتبقية فى عقده على طريقة التقسيط على مدار الموسم ليلجأ للفيفا.

وشهدت الأيام الماضية أزمة كبرى أثارها النيجيري جونيور أجاي مع إدارة النادي وجهاز الكرة بسبب غضب اللاعب من حسم موقفه ومصيره مع القلعة الحمراء.

وتحدث أجاي خلال الأيام الماضية بشكل غاضب مع مسئولى الأهلى بشأن وضعه في قائمة الإنتظار للفريق وعدم حصوله على قيمة عقده عن الموسم المتبقي له مع الأهلي.

ويرغب أجاي في الحصول على ما يقرب من 900 ألف دولار قيمة الموسم المقبل له مع الفريق وهو ما يرفضه الأهلي ويصر على دفع مبلغ أقل بكثير من الـ900 ألف دولار حيث عرض الأهلي 300 ألف دولار فقط وعلى طريقة التقسيط بحيث يسدد النادى له جزء من المبلغ بشكل شهرى.

وأثار أجاي أزمة في الأهلي الأيام الماضية بسبب طريقة تعامل النادي معه وعدم رحيله من النادي حتى الأن، وابتعد جونيور أجايى عن مستواه منذ عودته من الإصابة ما جعله خارج حسابات الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، خلال مباريات فريق الاهلى فى الفترة الأخيرة مفضلاً الدفع بمحمود كهربا وطاهر محمد طاهر على النيجيري.

واجمالا لعب أجاى مع الاهلى 161 مباراة بكل البطولات بإجمالى 11304 دقيقة لعب سجل 41 هدفا وصنع 30 هدفا ونال 14 إنذارا، وحصد مع الأهلى 4 بطولات للدورى وبطولتين كأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى بجانب التتويج بدورى الابطال الافريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقى.