شكرا لقرائتكم خبر عن انتقالات مثيرة منتظرة.. 10 من لاعبي المنتخب فري في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أننا على أعتاب فترات انتقالات ومفاوضات مثيرة بداية من الميركاتو الشتوي المقبل، وهو الموعد الذي يحق لـ10 نجوم دولية التوقيع لأي نادي سواء داخل مصر أو خارجها لانتهاء عقودهم من أنديتهم نهاية الموسم المقبل.

ورصد ”الخليج 365”، عقود لاعبي منتخبنا الوطني والتي أظهرت أن هناك 10 من أهم لاعبي الدوري المصري والمنتخب الوطني تنتهي عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم المقبل وهم المهدي سليمان، أحمد أيمن منصور، محمد حمدي، أحمد توفيق، عمرو السولية، مصطفي فتحي، عبد الله جمعة، طارق حامد، محمد أبو جبل، محمد بسام.

ولم يدخل بيراميدز حتى الآن في مفاوضات مع الرباعي المهدي سليمان وأحمد أيمن ومحمد حمدي وأحمد توفيق لتجديد عقودهم، فيما اقترب الأهلي من التجديد لعمرو السولية، فيما لازالت إدارة الزمالك تكثف من جهودها للتجديد للاعبيها مصطفى فتحي وعبد الله جمعة وطارق حامد والحارس محمد أبو جبل، كما ينتهي عقد الحارس محمد بسام مع الطلائع، وهو الذي كان قريباً من الانتقال للأهلي خلال الميركاتو الجاري قبل غلق باب المفاوضات بين الطرفيين.

ويملك هؤلاء النجوم عروضاً خارجية كما أن أنديتهم ترغب في التجديد لهم، بالإضافة لوجود رغبة من الأندية المصرية في الظفر بخدمات نجوم الأندية الأخرى الأمر الذي يعني أننا سنكون أمام فترات انتقالات مثيرة قد تشهد مفاجأت كبرى.