شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يبحث مع عبد الحفيظ وديات الأهلي قبل رحلة النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي خلال الساعات المقبلة جلسة خاصة مع من أجل الاتفاق على طرفي المباريات الودية التي سيخوضها الفريق قبل مواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في بطولة أفريقيا.

ويرغب موسيماني في الاستقرار على خوض مباراة أو مباراتين وديتين قبل السفر للنيجر من أجل تجهيز اللاعبين جيداً لضربة البداية ببطولة أفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس ،الأحد، على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، التي استمرت لمدة 3 أيام، واشتمل المران على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة.

وعقد بيتسو موسيماني محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة ، كما خاض حراس مرمى الأهلي تدريباتهم تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

وشهد مران الأهلي مشاركة حسين الشحات لاعب الفريق في التدريبات الجماعية، بعد خضوعه لفحص طبي قبل انطلاق المران للتأكد من تعافيه بشكل تام.

وكان الشحات قد اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة، وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

يذكر أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام عقب المباراة الودية التي خاضها الفريق الأسبوع الماضي أمام فريق الغابة، وفاز فيها بسبعة أهداف دون مقابل على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضير لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر الجاري.