شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة: نسعى لتدعيم هجوم الدراويش بلاعب أفريقى والأندية الشعبية تعانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف على أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، عن خطة القلعة الصفراء في الميركاتو الجارى استعداداً للموسم الجديد، وقال أبو جريشة في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": يجب أن يكون هناك دعم للأندية الشعبية لتواجه غول الأسعار من الأندية الصاعدة حديثاً للدورى، خاصة أن منتخب مصر قوامه الأساسى من الأندية الشعبية، بعد ذلك سيتحول الدورى إلى شركات، والمصرى والاتحاد والإسماعيلى عمرهم 100 سنة كرة ويحتاجون إلى الدعم.

وأضاف أبو جريشة: "قمنا بضم مجموعة لا بأس بها من اللاعبين خلال موسم الانتقالات الجارى، ونسعى لضم لاعب أفريقى من الممكن أن يكون رأس حربة".

وتابع: هناك عناصر طيبة بقطاع الناشئين، ولكن من الصعب الدفع بهم في مجموعة غير مستقرة، والإسماعيلى يعانى منذ 3 سنوات من عدم الاستقرار الفني، والأمر أصبح مختلف عن الفترات الماضية، فالناشئين أصبحوا يطلبون أمولاً أكثر من الوقت السابق، قمنا بضم عناصر كبيرة مثل فتحى وسيد معوض وشريف عبد الفضيل بمقابل بسيط ولكن الآن الوضع مختلف.

وعن مباراة مصر وليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قال أبو جريشة: يجب أن تحترم المنافس لأن كرة القدم لم يعد لها كبير ولا توجد مباريات سهلة، بالتأكيد مصر تاريخ لكن في الواقع علينا احترام المنافس لأنه لديه الرغبة في الفوز، ولدينا عوامل جيدة بقيادة محمد صلاح، لكن هذه المباريات ليست سهلة ويجب أن يدرك اللاعبين ذلك.