شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون عن تألق محمد صلاح: "دائما فخورين بك.. أسطورتنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الحساب الرسمي لنادى المقاولون العرب عبر انستجرام، فرارى الفراعنة وليفربول الإنجليزى ونجم المقاولون السابق، محمد صلاح، بعد تألقه مع فريقه بالدورى الإنجليزى خلال مشاركته في مباراة الأمس أمام مانشستر سيتى.

ونشر حساب المقاولون صورة للنجم المصرى وعلق: " دائماً فخورين بك.. أسطورتنا".



المقاولون

وتصدر الدولى المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي غلاف وصدر الصحف الإنجليزية الصادرة اليوم، الأثنين، بعدما سجل هدفاً تاريخياً وصنع مثله، في تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي بنتيجة 2 – 2، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب "أنفيلد"، فى ختام منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز .

وعنونت صحيفة "الجارديان"، "هدف للتاريخ.. كلوب يمتدح محمد صلاح الرائع".

بينما تحدثت صحيفة "ليفربول إيكو"، عن الهدف بعنوان: "هدف صلاح المميز يشعل آنفيلد .. المهمة الآن عدم ترك صلاح يغادر بالمجان حيث لديه أقل من عامين على عقده".

فيما ركزت صحيفة ميرور على الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، والاتهامات التي كانت توجه له بأنه لاعب أناني وجشع من خلال خلافه مع زميله السنغالي ساديو ماني.

وعنونت صحيفة "ميرور"، " لحظة صلاح السحرية .. بيب يطالب بالتدخل حيث شوهت المباراة الممتعة حادثة بصق أحد المشجعين على دكة السيتي".

وبحسب الصحيفة، فرغم الاتهامات يبقى محمد صلاح أكثر اللاعبين إبداعا في صفوف ليفربول واستغل لقاء مانشستر سيتي ليرد على الاتهامات بشأن علاقته بزميله ساديو ماني.

وأكد صلاح بهدفه الثاني أنه لا يخشى التمسك بالسيطرة واستدعاء لحظة من السحر حين يشعر أنه لا توجد خيارات أفضل.