شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني ينضم لمعسكر المنتخب في الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم منذ قليل محمد النني لاعب نادي أرسنال إلى معسكر منتخب مصر المقام ببرج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمباراتي ليبيا المقرر لهما يومي 8 و11 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكان وصل مصطفى محمد لاعب جالاتا سراى التركى، ومحمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى، إلى مطار القاهرة الدولى في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، استعداداً للانضمام إلى المنتخب الوطنى استعداداً لمواجهتى ليبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا استعدادًا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.

وتضم القائمة 24 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازي وباهر المحمدي، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.