شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحدد برنامج خاص لمصطفى فتحى بعد تراجع مستواه أمام ليبيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، برنامج تديب خاص لمصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الأبيض، من أجل أن يخضع له اللاعب عقب عودة استئناف التدريبات فى الفترة الحالية والعمل على استعادة مستواه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وجاء البرنامج الخاص الذى حدد كارتيرون لمصطفى فتحى بسبب ظهور تراجع نسبى فى مستوى اللاعب خلال مشاركته مع منتخب مصر فى مواجهة ليبيريا الودية، الأمر الذى دفع المدير الفنى للزمالك لتحديد برنامج يساعد مصطفى فى استعادة مستواه سريعًا.

وكان منتخب مصر بدأ مواجهة ليبيريا التى انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد، بتشكيل مكون من محمد الشناوى (1) - أيمن أشرف (12)، محمد حمدي (13)، محمود حمدي - الونش - (15)، أكرم توفيق (27)، عمرو السولية (4)، طارق حامد (8)، مصطفى فتحي (7)، أحمد سيد - زيزو - (21)، عبد الله السعيد (19)، محمد شريف (20).

ومن المقرر أن يعود فريق الزمالك لاستئناف تدريباته الجماعية بداية من يوم 6 أكتوبر الجارى بعد الحصول على فترة راحة لمدة 5 أيام.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق توسكر الكيني المقرر لها 16 أكتوبر في ذهاب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، ومن المنتظر أن يخضع جميع اللاعبين لقياسات بدنية واختبار لياقة، عقب العودة من الراحة، على أن يتم تنفيذ البرنامج البدني وفقا للحالة البدنية لكل لاعب عقب الراحة.