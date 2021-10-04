شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه يحتفل بعيد زواجه من ميرنا غيط: بموت فيكي ربنا يخليكي ليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل حسنى عبد ربه قيصر النادى الإسماعيلى ومنتخب مصر السابق بعيد زواجه عبر حسابه الرسمى على انستجرام حيث نشر صور تجمعه مع زوجته ميرنا غيط نجلة على غيط نجم الإسماعيلى الأسبق والمرشح على رئاسة قلعة الدراويش فى الانتخابات المقبلة، وعلق قائلا: "كل عيد جواز وانتي احلى وأغلى وأجمل حاجة حصلت في حياتي بحبك وبموت فيكي ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك ونفضل طول العمر سند لبعض بحبك أوي".

ويظل اسم حسنى عبد ربه أحد المهاجرين المصريين في الدوريات الأوروبية والعربية التي نقلت صورة مضيئة عن حال الكرة المصرية وأظهرت بشكل جيد قدرات اللاعب المصري والتي ساهمت في الكثير من النجاحات خاصة وقد اتنقل الى الدوري الفرنسي والإماراتي والسعودي عبر ناديين.

ولأنه واحداً من أبرز النجوم التي أنجبتهم محافظة الإسماعيلية سيطر القيصر كما لقُب، على أهات الجماهير التي طالما طالبته بعدم الرحيل سواء للأهلي أوالزمالك والاستمرار مع الدراويش بحثاً عن البطولات التي تغيب عن سماء النادي منذ سنوات.

ولد حسنى عبد ربه في الأول من نوفمبر لعام 1984، يمتلك جماهيرية كبيرة لم تقتصر على أهل الإسماعيلية فقط ولكنه واحد ممن صنعوا تاريخ الكرة المصرية فلن تجد بيتًا يخلو من محب للقيصر، وبدأ مسيرته مع الإسماعيلي، وكان أصغر لاعب فى الدوري عندما حقق مع الدراويش بطولة الدورى عام 2001-2002 حيث لم يتخط عامه الـ17 وقتها رغم عدم مشاركته فى أى مباراة.

احترف حسني عبد ربه فى نادى ستراسبورج الفرنسي ولكن التجربة لم تمر طويلًا بعد هبوط النادى للدرجة الثانية إلا أنه كان من نجوم الفريق، كما خاض عبد ربه تجربة احترافية مع أهلي دبى وفاز معهم بلقب الدوري وشارك فى كأس العالم للأندية كما حقق لقب السوبر الإماراتى مع أهلي دبى الإماراتى عام 2008.

وانتقل حسني عبد ربه إلى نادى اتحاد جدة السعودى لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وزامل محمد نور نجم الكرة السعودية السابق، وانتقل لنادى النصر السعودى لمدة موسم ليواصل تألقه الكبير بالدورى السعودى قبل إصابته بالصليبى الثانى فى مسيرته.

ويحتل حسنى عبد ربه المركز الخامس من حيث السجل التهديفي للدراويش بواقع 54 هدفًا خلف كل من محمد صلاح أبو جريشة، وعلى أبو جريشة، وشحته، وأسامة خليل، وخاض عبد ربه 91 مباراة بقميص منتخب مصر نجح من خلالها تسجيل 15 هدفا ومرر تسعة أهداف.

اختير عبد ربه صاحب أفضل هدف فى مرمى الأهلى عام 2003 فى مباراة انتهت لصالح الدراويش (2-1)، وفى 2006 أحرز نجم الإسماعيلى الهدف رقم 1500 لناديه فى مرمى بتروجت، كما اختير أفضل لاعب فى مسابقة الدورى المصرى خلال 2007.