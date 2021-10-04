شكرا لقرائتكم خبر عن قبل تدريس مشوار صلاح بالمناهج الدراسية.. أشهر 7 رياضين ضيوف ورقة الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت شهرة بعض مشاهير الرياضة حدود المدرجات والساحات الشعبية وأصبحوا أبطالا لورقة الامتحان والمناهج الدراسية للطلاب والطالبات، فقد حرصت وزارة التربية والتعليم على أن تجسد فى عقول طلابها أخلاق ومبادئ كثير من نجوم الرياضة، باعتبارهم قدوة حسنة ونماذج لابد من الاقتداء بهم.

ومنذ ساعات قليلة كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه من الوارد تدريس مشوار محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى بالمناهج الدراسية.

وفى السطور التالية نلقى الضوء على مشاهير الرياضة فى المناهج الدراسية..

حسام حسن



ظهر حسام حسن نجم الاهلى والزمالك ومنتخب مصر الاسبق فى سؤال امتحان نصف العام للصف الأول الثانوى فى اللغة الإنجليزية بمنطقة المنتزه بالإسكندرية، وجاء السؤال بذكر فقرة عن حسام حسن، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى آنذاك والمصرى حاليا.

السؤال جاء بصيغة "ضع الإجابة الصحيحة مكان النقاط"، وكان عن تاريخ العميد وبدايته مع الأهلى والمنتخب الوطنى.

مؤمن زكريا

ظهر مؤمن زكريا نجم الاهلى ممتنًا أمام اللافتات الداعمة له، إثر معاناته من مرض ضمور العضلات، يبعده عن الملاعب خلال الفترة الحالية ، ونشر زكريا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة من أحد امتحانات اللغة الإنجليزية، بها عبارة "الجميع يدعم مؤمن زكريا في مرضه الخطير، وعلق جناح الأهلي عليها: "حتى الامتحانات كمان".



مؤمن زكريا

محمد صلاح

يتمتع محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، بمكانة كبيرة فى قلوب جماهير الكرة، سواء على المستوى العالمى أو المحلى، نظرا لقدراته الفنية على المستوى الرياضى، وكذلك على المستوى الإنسانى.

ويٌعد محمد صلاح من أفضل لاعبى كرة القدم على مستوى العالم، حتى أصبح قدوة للكبير والصغير، مرورا بكل فئات المجتمع.

وفى ظل تمكن صلاح من الجمع بين الشهرة والقدوة، لجأ مسئولو التعليم فى مصر إلى الاستعانة بـ"مو صلاح" فى المناهج التعليمية.

وقد ظهر محمد صلاح فى كتاب "connect" الخاص بمرحلة الصف الثانى التمهيدى KG2، حيث تم إعداد فقرة خاصة بلاعب الفراعنة نصها كالتالى

هذا هو محمد صلاح، لاعب كرة قدم مشهور، يلعب للمنتخب الوطنى، يستطيع لعب الكرة بمهارة، ويسجل الكثير من الأهداف.



محمد صلاح

دعاء الغباشى

ظهرت دعاء الغباشى، بطل منتخب الطائرة الشاطئية والحاصلة على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت مؤخرا بالمغرب، فى المناهج الدراسية.

وأدرجت وزارة التعليم فقرة فى كتاب اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادى تتحدث عن دعاء الغباشى، وصفاتها من حيث الطول والمستوى الرياضى، وجاء نصها كالتالى: "لاعبتى المفضلة النجمة دعاء الغباشى، لاعبة منتخب الطائرة، إنها طويلة جدا، حيث يبلغ طولها 180 سم، قوية، وسريعة، وتستطيع القفز لأعلى، ودودة، وتتميز بالابتسامة الكبيرة".

من جانبها عبرت دعاء الغباشى بطلة منتخب الطائرة الشاطئية عن سعادتها بعد ظهورها فى المناهج الدراسية، مؤكدة أن تلك الخطورة تمنحها دافعاً لتطوير مستواها ومضاعفة الجهد للتتويج بمزيد من البطورت.



دعاء الغباشى

عبد اللطيف أبوهيف

عبد اللطيف أبوهيف، بطل مصر الراحل فى السباحة، الذى حقق العديد من الإنجازات على مدار تاريخه الرياضى الحافل، ومن إنجازاته نذكر فوزه بأكثر من عشرين سباقا دوليا، وحصوله على بطولة العالم فى السباحة خمس مرات، وتمكنه من تحدى المانش وعبوره مرتين، كما حطم رقم قياسى فى عام 1953م.

ويعد عبد اللطيف أبوهيف هو الضيف الدائم والأكثر تداولاً فى المناهج الدراسية فى مصر، حيث يحرص الجميع على اعتباره قدوة للطلاب، من خلال تسليط الضوء على مواقفه الإنسانية التى لا تعد ولا تحصى، فقد فاز أبوهيف بأكبر البطولات فى المشاعر الإنسانية وإحساسه بالآخرين، فكانت له العديد من المواقف المتميزة على مدار تاريخه الرياضى، ومنها تبرعه بجائزته المالية فى إحدى السباقات لأسرة السباح الإنجليزى ماتيوس ويب الذى غرق فى بحر المانش أثناء عبوره له بمفرده دون مركب مرافق.

كما تبرع بجائزته لجورج فاليرى السباح الفرنسى وبطل العالم فى سباق الظهر عقب إصابته بالشلل، وتقاسم الجائزة التى فاز بها فى سباق مونتريال مع رفيقه، على الرغم من انسحابه فى بداية السباق لمرضه.

محمود الجوهرى

محمود الجوهرى، أحد أكبر المدربين فى تاريخ كرة القدم المصرية والعربية والأفريقية، كان ضابطاً فى الجيش المصرى وأحد الذين شاركوا فى حرب أكتوبر عام 1973م، وحقق العديد من الانتصارات التى وضعته من أفضل النماذج الرياضية التى أضيفت للمناهج الدراسية والمرحلة الإعدادية بالتحديد.

تولى الجوهرى تدريب المنتخب المصرى، ومن قبله الأهلى والاتحاد السعودى، والوحدة الإماراتى، بالإضافة إلى المنتخب العمانى، والأردنى، وحقق العديد من الانتصارات مع كل هذه الفرق والمنتخبات، واستطاع الوصول بالفراعنة إلى كأس العالم عام 1990، فازت مصر تحت قيادته بلقب بطولة أمم أفريقيا عام 1998م، كما أنه أول مدرب يفوز بالأمم الأفريقية لاعباً ومدرباً، حيث حصل على الكأس مع منتخب مصر عام 1957 و1959م وكان هداف البطولة.

احمد برادة

وضع اسم أحمد برادة ضمن المناهج الدراسية فى مصر، بعد حصوله عام 1997م، على المركز الخامس فى تصنيف الاتحاد الدولى للاسكواش للاعبين على مستوى العالم، وذلك بعد فوزه على المصنف الأول على مستوى العالم جانشيرخان فى بطولة هليوبوليس الدولية للاسكواش التى أقيمت فى القاهرة.

رانيا علوانى

رانيا علوانى، هى أول سباحة مصرية وعربية وأفريقية تحصل على ميداليتين ذهبيتين فى السباحة فى تاريخ دورات البحر الأبيض المتوسط منذ إنشائها فى عام 1951، بالإضافة إلى الفوز بـ77 ميدالية على المستوى الدولى والأفريقى والعربى، كما صنفت من بين أعلى 11 سباحة فى سباق 100 متر، لذا حرصت وزارة التربية والتعليم على رصد مشوارها الرياضى ضمن مناهجها الدراسية للطلاب.