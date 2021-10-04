شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يهدد كابيلو بـ"الضربة القاضية" فى مران الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي للنادى الأهلى عبر فيس بوك، صوراً لمحمد محمود صانع ألعاب الفريق، جمعته بكابيلو رانجواجا، مدرب الأحمال، حيث دخل الثنائى في وصلة هزار ومنافسة بالملاكمة.



محمد محمود (1)



محمد محمود (2)



محمد محمود (3)

ويلتقي الأهلي مع الحرس الوطني يوم 16 أكتوبر الجاري بالنيجر في بداية رحلة الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا الذي حصده الأهلي أخر نسختين و10 مرات في تاريخه ، فيما تقام مباراة العودة بالقاهرة في الأسبوع الأخير من أكتوبر الجاري.

وخرج محمد مجدي أفشة مع زميله بالفريق محمد شريف من قائمة منتخب مصر لمباراتي ليبيا يومي 8 و12 أكتوبر الجاري في تصفيات مونديال 2022 بقطر.

وشارك أفشة، في مران الأهلي أمس على ملعب التتش حيث استأنف الأهلي تدريباته بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، التي استمرت لمدة ٣ أيام، واشتمل المران على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة ويأتي في مقدمتها مواجهة بطل النيجر.

كما خاض حراس مرمى الأهلي تدريباتهم تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

وشهد مران الأهلي مشاركة حسين الشحات لاعب الفريق في التدريبات الجماعية، بعد خضوعه لفحص طبي قبل انطلاق المران للتأكد من تعافيه بشكل تام.

وكان الشحات قد اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة، وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.