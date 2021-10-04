المصرى يواصل استعداداته للدورى والكونفدرالية بمعسكر برج العرب.. صور

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، استعداداته لاستئناف مسابقة الدورى العام وكأس الكونفدرالية الإفريقية، داخل معسكره المقام حالياً ببرج العرب الإسكندرية، تحت القيادة الفنية للتونسى معين الشعبانى.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، مباراة المصرى ومضيفه فريق سلطات الموارد الأوغندى فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى من النسخة التاسعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية، إلى طاقم تحكيم دولى من جنوب السودان.

يقود الطاقم حكم الساحة رينج مالونج، ومعه كل من: جاسم مادير "مساعد حكم أول" وروبرت هنرى "مساعد حكم ثاني"، بالإضافة إلى الحكم الرابع ألير مايكل جيمس.

واشترط مسئولو المصرى البورسعيدى الحصول على 20 مليون جنيه مقابل الإستغناء عن أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق لأى من الأندية الراغبة في التعاقد معه، بعد الضغوط التى يمارسها اللاعب من أجل الرحيل.

ودخل اللاعب فى مفاوضات قوية مع فيوتشر أف سى الذى يشرف على تدريبه على ماهر المدير الفنى السابق للمصرى الذى نجح فى توظيف اللاعب الموسم الماضى عندما كان مديرا فنيا لأبناء المدينة الباسلة وهو وما جعل صانع ألعاب الزمالك الأسبق يطلب الرحيل للنادى الصاعد حديثا لدورى الأضواء من أجل استكمال مشواره الناجح مع على ماهر .