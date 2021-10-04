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شاهد هدف صلاح في سيتي من "كل الزوايا" (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تألق النجم المصري محمد صلاح لاعب الإنجليزي، خلال مواجهة فريقه أمام فريق مانشستر سيتي، أمس الأحد، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2) ضمن منافسات الجولة السابعة من .

وتلاعب محمد صلاح نجم ليفربول، بدفاع مانشستر سيتي ليسجل الهدف الثاني لفريقه في المباراة.

هدف صلاح جاء بعدما راوغ دفاع مانشستر سيتي ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 76 بعدما ساهم "مو" في الهدف الأول لصالح ساديو ماني.

جدير بالذكر أن هدف صلاح هو السابع له في شباك مانشستر سيتي منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2017.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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