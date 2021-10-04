مبابي يعترف: طلبت الرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اعترف الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، أنه طلب بالفعل الرحيل عن فريقه الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وارتبط مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان خلال الميركاتو المنقضي، وسط اهتمامات ريال مدريد بالتعاقد مع الفرنسي الشاب.

وخلال تصريحات لـ RMC Sport، قال مبابي: "البعض قال إنني رفضت ستة أو سبعة عروض للتمديد مع باريس، وأنني لا أريد التحدث مع ليوناردو (المدير الرياضي للفريق).. هذا الكلام ليس صحيحًا على الإطلاق".

وأضاف مبابي: "نعم طلبت الرحيل، لأنه منذ اللحظة التي لم أرغب فيها بالتمديد، أردت أن يحصل النادي على رسوم انتقال ليحصل على بديل جيد".

وتابع: "هذا النادي أعطاني الكثير، ولطالما كنت سعيدًا خلال السنوات الأربع التي أمضيتها هنا، ومازلت".

وواصل: " أردت أن يخرج الجميع فائزا، وأن يتعاونوا معًا وأن يعقدوا صفقة جيدة، وقد احترمت ذلك.. وقلت: إذا كنت لا ترغب في رحيلي، فسأبقى".

وانتقل مبابي إلى صفوف باريس سان جيرمان خلال صيف 2017 على سبيل الإعارة لمدة موسم قادما من موناكو، ثم قرر نادي العاصمة الفرنسية تفعيل بند شراء اللاعب الشاب ليصبح أحد الأعمدة الرئيسية للفريق مع بداية موسم 18/19.

وشارك مبابي بقميص باريس في 182 مباراة بمختلف البطولات (سجل 136 هدفا وصنع 66 تمريرة حاسمة)، وتُوج مع فريقه ببطولة الدوري المحلي 3 مرات، كأس فرنسا 3 مرات، كأس الرابطة مرتين والسوبر المحلي 3 مرات.