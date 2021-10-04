الإسماعيلي: يجب أن يكون هناك دعم من الدولة للأندية الشعبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بالإسماعيلي، أنه يجب أن يكون هناك دعم من الدولة للأندية الشعبية، بسبب أسعار اللاعبين المرتفعة.

وقال أبو جريشة في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "لابد أن يكون هناك مساعدة للأندية الشعبية، وقوام المنتخب المصري من الأندية الشعبية، لأننا نعاني بسبب أسعار اللاعبين المرتفعة".

وأضاف: "إذا صمدنا هذه السنة لن نصمد السنة القادمة، وبعد ذلك سنلعب دوري شركات التي تصرف الملايين ولست معترضا على الأمر ولكن يجب أن يتم دعم الأندية الشعبية من الدولة، يجب أن يكون هناك دعم من الدولة للأندية الشعبية".

وتابع: "تعاقدنا مع العديد من اللاعبين، ولدينا مجموعة لا بأس بها، ونحاول التعاقد مع لاعب أفريقي ولم نستقر عليه بعد، لأننا نتابع عدد من اللاعبين".

وأكمل: "لدينا عناصر جيدة في الناشئين، ولكن من الصعب الدفع بهم في ظل عدم الاستقرار الفني في الفريق، والآلية الآن تختلف، لأن الناشئ الآن".

وأتم أبو جريشة: "شكري نجيب مستمر معنا، وننتظر المجلس القادم لكي يجدد تعاقده، وتعاقدنا مع الترهوني بشكل رسمي، وهو لاعب مهم وسيكون مفيد لنا".